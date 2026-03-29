Die kommenden Tage gleichen einer Winterverlängerung: Wer hoffte, die Jacke endlich in den Schrank zu hängen, muss noch etwas Geduld aufbringen. Andere können die Pistengaudi weiter genießen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Wochenende noch einen Ausflug plant, sollte sich besser warm anziehen – und das Regenjacken-Dilemma der kommenden Tage einkalkulieren. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bringt der Tag in Baden-Württemberg noch einen Mix aus Wolken, etwas Sonnenschein und ein paar Resten von Regen und Schnee. Es bleibt aber überaus wechselhaft, es wird eher kalt und vor allem immer wieder nass von oben.

Den einen oder anderen Skifahrer im Schwarzwald könnte das allerdings freuen. «Da kommt noch ein bisschen Schnee nach», sagte ein Meteorologe des DWD. «Und da wir in den kommenden Tagen keinen markanten Wärmeeinbruch erwarten, wird der Schnee auch ein wenig liegen bleiben.»

Schon in den vergangenen Tagen sorgte der Schneefall für Freude bei den Wintersportfans in Baden-Württemberg. In manchen Teilen des Schwarzwalds haben die Skilifte wieder geöffnet.

Nach dem Regen zeigt sich auch die Sonne

Zunächst werde es vor allem im Bereich der Schwäbischen Alb und südöstlich davon regnen oder schneien, bevor es am Nachmittag trockener wird. Sonst zeigt sich der Tag wechselhaft: Anfangs viele Wolken, im Tagesverlauf zunehmend Sonne. Die Temperaturen sollen dabei zwischen drei Grad im Allgäu und im Bergland sowie elf Grad in der Kurpfalz liegen – je nach Landesteil also ein deutlicher Unterschied.

In der Nacht zum Montag dürfte es aber ungemütlicher werden. Aus Nordwesten ziehen laut DWD erneut Niederschläge auf, oberhalb von etwa 500 Metern als Schnee mit Glättegefahr. Die Tiefstwerte sollen zwischen plus vier Grad im Raum Mannheim und minus vier Grad in Oberschwaben liegen. Im höheren Schwarzwald müssten laut DWD starke bis stürmische Böen aus Südwest beachtet werden.

Gut gesichert aus dem Haus gehen

Am Montag selbst hält das trübe Wetter dann an: viele Wolken, wiederholt Regen und Schauer, im höheren Bergland Schnee. Die Höchstwerte sollen zwischen fünf und zehn Grad liegen, im Bergland nur um die drei Grad. Der Wind wird laut Wetterbericht frisch, in Böen stark bis stürmisch aus West – im Hochschwarzwald seien auch Sturmböen möglich. Ein Tag, an dem man das Haus lieber gut gesichert verlassen sollte.

Wirklich besser wird es danach nicht: Auch am Dienstag zeigt sich der Südwesten laut DWD überwiegend stark bewölkt, mit Regen- und im höheren Bergland mit Schneeschauern. Die Temperaturen erreichen fünf bis zehn Grad, im Bergland um die drei Grad.

In der Nacht zum Mittwoch sollen die Niederschläge bis in mittlere Lagen als Schnee fallen, gebietsweise mit Glätte durch Schnee und Schneematsch. Die Tiefstwerte sollen zwischen plus drei Grad am Rhein und minus zwei Grad in höheren Lagen von Schwarzwald, Alb, Oberschwaben und Allgäu liegen.