Es ist erst einmal aus mit dem Frühlingserwachen in Baden-Württemberg – der Winter ist zurück. Wo es jetzt noch glatt werden kann und wann der Wetterdienst wieder Sonne in Aussicht stellt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Polare Meeresluft drückt die Frühlingsgefühle im Südwesten vorerst beiseite. Statt Sonne satt kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regen, Schnee und Wind an.

Regenschirm nicht vergessen

Für den Sonntagsspaziergang heißt es deshalb: Regenschirm einpacken. Vielerorts startet der Tag stark bewölkt, besonders um die Schwäbische Alb sind noch einzelne Regen- oder Schneeschauer möglich. In Baden lockert es am Nachmittag stellenweise auf. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und acht Grad, am Rhein und am Neckar werden um zehn Grad erreicht. In den höheren Lagen von Schwarzwald und Schwäbischer Alb kann noch etwas Neuschnee fallen.

In der Nacht zum Montag ziehen von Nordwesten erneut dichte Wolken auf, die gebietsweise Regen bringen, im Schwarzwald auch Schnee. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen plus drei und minus zwei Grad. In höheren Lagen des Schwarzwalds rechnet der DWD mit starken bis stürmischen Böen.

Dienstag bringt Hoffnung auf Sonne

Auch der Wochenstart zeigt sich eher ungemütlich. Am Montag dominieren dichte Wolken, zunächst fällt vielerorts Regen, im Bergland teils Schnee. Auch kurze Gewitter sind möglich. Die Temperaturen steigen auf acht bis zwölf Grad, in höheren Lagen bleibt es mit etwa sechs Grad etwas kühler.

In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer nach und die Wolkendecke lockert auf. Bei Tiefstwerten zwischen plus drei und minus drei Grad kann es örtlich glatt werden. Am Dienstag soll es dann wieder freundlicher werden. Zwar beginnt der Tag vielerorts noch mit Wolken und Regen, doch im Laufe des Tages setzt sich immer häufiger die Sonne durch. Die Temperaturen werden wieder zweistellig.