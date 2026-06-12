Regen zwingt Zuschauer und Spieler beim Tennisturnier in Stuttgart zu einer Geduldsprobe. Als endlich gespielt werden kann, muss Titelfavorit Ben Shelton kämpfen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der amerikanische Titelfavorit Ben Shelton ist beim Stuttgarter Rasen-Tennisturnier ins Viertelfinale eingezogen. Der Vorjahres-Halbfinalist trotzte den Regen-Geduldsproben und Rückständen und entschied die Fortsetzung des Achtelfinals gegen seinen Landsmann Marcos Giron mit 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5) für sich. Damit trifft Shelton noch heute im Kampf um den Halbfinaleinzug auf den japanischen Qualifikanten Sho Shimabukuro.

Partie hatte am Donnerstag begonnen

Sheltons Achtelfinale war am Donnerstag gegen 21.00 Uhr nach Regenverzögerungen wegen Dunkelheit beim Stande von 4:4 im zweiten Durchgang vertagt worden. Auch heute führte der Regen dazu, dass sich Zuschauer und Spieler gedulden mussten. Erst mit rund viereinhalb Stunden Verspätung konnten die Matches beginnen. Der Weltranglisten-Fünfte Shelton sicherte sich dann schnell den Satzausgleich. Im entscheidenden Abschnitt machte er einen 0:3-Rückstand wieder wett.

Bereits im Halbfinale steht der Kasache Alexander Bublik. Der Weltranglisten-Elfte wahrte dank eines erfolgreichen Tiebreak-Krimis mit einem 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard seine Titelchance.

Zverev entscheidet sich für kurze Turnier-Pause

Hoffnungen, dass einer der anfangs fünf deutschen Tennisspieler in die entscheidende Turnierphase eingreifen könnte, waren früh beendet. Nur Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann erreichten mit Auftaktsiegen das Achtelfinale, schieden dort aber aus.

French-Open-Gewinner Alexander Zverev lässt die mit 768.220 Euro dotierten Boss Open aus und beginnt seine Vorbereitung auf Wimbledon in der kommenden Woche im westfälischen Halle. Wimbledon steht als drittes Grand-Slam-Turnier der Saison vom 29. Juni bis 12. Juli an.