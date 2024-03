In Zürich stimmt die Bevölkerung am Sonntag über die geplante Verlängerung der Pisten am Flughafen Zürich-Kloten ab. Das Kantonsparlament hatte schon im vergangenen Jahr grünes Licht gegeben, Gegner hatten dagegen das Referendum ergriffen.

Zürich (dpa) - Nach den Plänen soll die jetzt 3300 Meter lange Piste 32 Richtung Norden - also Richtung Deutschland - um 280 Meter verlängert werden. Die Piste 28 mit heute 2500 Metern soll 400 Meter Richtung Westen verlängert werden.

Die Regierung Baden-Württembergs und andere Gegner fürchten, dass die Zahl von Starts und Landungen pro Stunde zunehmen wird. Das sei nicht der Fall, sagt der Flughafenbetreiber. Es gehe darum, einen sichereren Betrieb zu gewährleisten und Verspätungen zu reduzieren, die öfter dazu führen, dass es auch nach der Nachtruhe ab 23.00 Uhr noch Starts oder Landungen gibt.

Kantonsrat über die geplante Pistenverlängerung

Flughafen Zürich über die Pläne

Flughafen Zürich mit Animationsvideo über Ausbaupläne