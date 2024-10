Samstagmorgen waren sie da: Hakenkreuze und rechtsradikale Parolen an Flüchtlingsunterkünften, Wohnhäusern, Schulen und auf Plakaten. Die Täter sind noch unbekannt.

Wüstenrot (dpa/lsw) - In Wüstenrot und Neuhütten (Landkreis Heilbronn) sind am Samstag mehrere Fälle von Graffiti mit rechtsradikalem Hintergrund festgestellt worden. Auch in Brackenheim an der Maulbronner Straße wurde eine antisemitische Schmiererei gefunden, wie die Polizei mitteilte. Unbekannte Täter sollen laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag an 13 Orten in Wüstenrot und Neuhütten mit roter Farbe Hakenkreuze und rassistische Sprüche gesprüht haben. Betroffen sind unter anderem Wohnhäuser, eine Schule und Flüchtlingsunterkünfte.

In derselben Nacht sollen auch in Brackenheim antisemitische Graffiti auf einem Werbeplakat bei der Maulbronner Straße gesprüht worden sein. Wie die Polizei mitteilte, wurden auf das Plakat ein antisemitischer Spruch und nationalsozialistische Symbole mit roter Farbe geschmiert. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.