Selten war die Konstellation im Abstiegskampf vor einem 34. Spieltag in der Bundesliga so spannend. Was das Trio für den Sprung in die Relegation braucht – und welcher Sonderfall eintreten kann.

Hamburg/Heidenheim (dpa) - Drei Vereine, 26 Punkte, je ein Spiel in Hamburg und Heidenheim: Am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga spitzt sich die Situation im Abstiegskampf zu. Das große Ziel des Trios VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim und FC St. Pauli ist der Sprung in die Bundesliga-Relegation.

Wolfsburg gastiert am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Hamburg bei St. Pauli, Heidenheim will zeitgleich im eigenen Stadion gegen den FSV Mainz 05 eine fulminante Aufholjagd krönen. Wer braucht für Platz 16 was? Ein Blick auf die Rechen-Szenarien im Keller.

16. VfL Wolfsburg (26 Punkte/42:68 Tore/Tordifferenz: -26)

Für Wolfsburg ist die Rechnung am einfachsten.

- Bei einem Sieg bei St. Pauli bleibt Wolfsburg auf Platz 16, wenn Heidenheim nicht das um drei Tore schlechtere Torverhältnis aufholt.

- Bei einem Remis bei St. Pauli bleibt Wolfsburg auf Platz 16, wenn Heidenheim nicht gegen Mainz gewinnt.

- Bei einer Niederlage bei St. Pauli steigt Wolfsburg ab.

Wolfsburgs Hoffnungsträger: Christian Eriksen. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

17. 1. FC Heidenheim (26/41:70/-29)

Heidenheim muss zwingend gewinnen, braucht dazu aber voraussichtlich fremde Hilfe.

- Bei einem Sieg gegen Mainz ist Heidenheim in der Relegation, wenn St. Pauli und Wolfsburg Remis spielen.

- Bei einem Sieg gegen Mainz und einem gleichzeitigen Wolfsburger Sieg gegen St. Pauli ist Heidenheim in der Relegation, wenn es das um drei Treffer schlechtere Torverhältnis gegenüber Wolfsburg aufholt.

- Bei einem Sieg gegen Mainz ist Heidenheim in der Relegation, wenn St. Pauli gegen Wolfsburg nicht höher gewinnt als Heidenheim gegen Mainz.

- Bei jedem Remis und jeder Niederlage steigt Heidenheim ab.

St. Paulis Hoffnungsträger: Kapitän Jackson Irvine. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

18. FC St. Pauli (26/28:57/-29)

St. Pauli muss zwingend gewinnen, könnte dazu aber auch auf fremde Hilfe angewiesen sein.

- Bei einem Sieg gegen Wolfsburg ist St. Pauli in der Relegation, wenn Heidenheim nicht gegen Mainz gewinnt.

- Bei einem Sieg gegen Wolfsburg ist St. Pauli in der Relegation, wenn Heidenheim niedriger gegen Mainz gewinnt als St. Pauli gegen Wolfsburg.

Sonderfall: Punkt- und Torgleichheit

Im Kampf um Platz 16 könnte es mit realistischen Endergebnissen dazu kommen, dass Wolfsburg und Heidenheim punkt- und torgleich die Spielzeit beenden. Ein solcher Fall würde beispielsweise eintreten, wenn Wolfsburg mit 3:2 bei St. Pauli gewinnt und Heidenheim mit 4:0 gegen Mainz siegt. Dann hätten beide Teams 29 Punkte, 45 erzielte und 70 kassierte Tore.

Was passiert dann?

Bei Punktgleichheit hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) sechs Kriterien. Die Kriterien eins (Tordifferenz) und zwei (Anzahl der erzielten Tore) wären in diesem Fall identisch.

Somit käme Kriterium drei, der direkte Vergleich, ins Spiel: Hiermit würde sich Wolfsburg nach einem 3:1-Auswärtssieg und einem 1:1 im eigenen Stadion durchsetzen. Die Kriterien vier (Auswärtstore im direkten Vergleich), fünf (Auswärtstore in der ganzen Saison) und sechs (direktes Duell auf neutralem Platz) wären damit hinfällig.