Der TVB Stuttgart steckt in der Krise. Um die Mannschaft zu verstärken, holt der Club einen Spieler aus der Schweizer Liga.

Stuttgart (dpa/lsw) - Vor der angestrebten Verpflichtung eines neuen Trainers hat Handball-Bundesligist TVB Stuttgart seinen Kader vergrößert und Spielmacher Torben Matzken geholt. Der 24 Jahre alte Spielmacher kommt vom Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Das teilte der Club mit. Für Matzken ist es eine Rückkehr in die Bundesliga, er stammt aus der Jugend der Füchse Berlin.

Die Stuttgarter sind schwach in die Saison gestartet und suchen derzeit einen neuen Trainer. Am Samstag hatte sich der Club von Michael Schweikardt getrennt. Mit nur einem Sieg aus zehn Spielen steht der TVB auf Platz 17. Bis zum nächsten Spiel am 24. November in Berlin hoffen die Stuttgarter einen Nachfolger präsentieren zu können.