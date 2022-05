RB Leipzig plant nach dem ersten großen Titel der Vereinsgeschichte für diesen Sonntag eine Siegerparty. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt im Alten Rathaus um 14.00 Uhr fährt der Pokalsieger mit einem offenen Truck ab 14.45 Uhr durch die Stadt zur Festwiese vor der Red Bull-Arena. Dort soll dann gegen 16.00 Uhr die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte mit den RB-Anhängern gefeiert werden.

Berlin/Leipzig (dpa) - Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco hatte sich nach der schlechtesten Hinrunde der Clubhistorie im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga noch für die Champions League qualifiziert, stand zuvor im Halbfinale der Europa League und holte am Samstagabend im Berliner Olympiastadion mit dem Sieg im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg den ersten Titel in der erst 13-jährigen Vereinsgeschichte.

Auch die Freiburger werden ihre erfolgreiche Saison am Sonntagabend mit einer Feier am Stadttheater ausklingen lassen. Zuvor trägt sich die SC-Delegation ins Goldene Buch der Stadt Freiburg ein. Die Badener zogen als Liga-Sechster in die Europa League ein und standen erstmals im DFB-Pokal-Finale.

Kader RB Leipzig

Spielplan RB Leipzig

Steckbrief Tedesco RB-Homepage

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Steckbrief Streich SC-Homepage

DFB-Pokal-Finale 2022

Alle bisherigen DFB-Pokal-Sieger