Cheftrainer Domenico Tedesco hat sein Team von RB Leipzig vor den Standards des SC Freiburg gewarnt. «Da sind sie brandgefährlich, ich glaube aber, nicht nur bei Standards, sie machen schon sehr, sehr vieles richtig, deswegen sind sie zu recht dort, wo sie sind tabellarisch. Sie haben sich da etabliert, mittlerweile aus meiner Sicht eine extrem stabile Mannschaft», sagte Tedesco am Freitag bei der Pressekonferenz.

Leipzig (dpa) - Vor dem Duell der punktgleichen Tabellennachbarn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss der Coach nur um Josko Gvardiol bangen, der angeschlagen beim DFB-Pokalspiel in Hannover ausgewechselt werden musste. „Er hat eine Prellung, die sehr schmerzhaft ist. Vielleicht kann er heute wieder trainieren“, sagte Tedesco und fügte an: „Wenn er schmerzfrei ist und keine Probleme mehr hat, dann wird er spielen.“ Der Rest sei laut Trainer „fit und an Bord“.

Die Sachsen, die vor ausverkauftem Haus (24 758 Zuschauern) spielen dürfen, haben noch keines der fünf Bundesliga-Heimspiele gegen den Sportclub verloren (4 Siege/1 Remis). Das beste Team nach der Winterpause kann im Direktduell gegen die Breisgauer auch Boden im Kampf um die Champions-League-Plätze gutmachen. „Es ist kein Finale, es ist ja nicht der letzte Spieltag“, sagte Tedesco. Er betonte, man habe „noch nichts erreicht. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, der Hunger in der Mannschaft ist nach wie vor groß.“