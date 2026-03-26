Baden-Württemberg Razzia bei VfB-Ultras nach Angriff auf Frankfurt-Fans

VfB Stuttgart
Nach einem Angriff auf gegnerische Fans gab es Hausdurchsuchungen bei VfB-Ultras. (Symbolbild)

Nach einem Angriff auf Frankfurt-Fans hat die Polizei Wohnungen von sieben VfB-Ultras durchsucht. Ermittelt wird nach einer Attacke in Esslingen wegen Raubes und schwerer Körperverletzung.

Esslingen (dpa) - Nach einem Angriff auf gegnerische Fans hat die Polizei die Wohnungen von sieben Ultras des VfB Stuttgart durchsucht. Die Männer im Alter von 23 bis 34 Jahren sollen Mitte März bei einer Bundesligabegegnung Fans von Eintracht Frankfurt an einem Bahnhof in Esslingen angegriffen, ausgeraubt und teilweise schwer verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Männer werden der Hooligan- und Ultraszene zugeordnet. Bei den Durchsuchungen in Stuttgart, Calw, Fellbach und Renningen beschlagnahmten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial. Dieses werde nun ausgewertet. Die Verdächtigen wurden nach den Durchsuchungen am Mittwoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

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