2013 – „Weiße Nacht“ in Herxheim. Auf der Bühne steht Ray Wilson mit seiner Band und legt einen dermaßen grandiosen Auftritt hin, dass der Verein Interkunst sich vornimmt, den Ex-Sänger von Genesis noch einmal zu buchen. Nach zwei Corona-Absagen soll es jetzt im dritten Anlauf klappen.

Am Vorabend des Herxheimer Plätzelfeschd soll Wilson auf dem angestammten Gelände am Luitpoldplatz auftreten. Hier will er, nachdem die regional überaus erfolgreiche