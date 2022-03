Nach einigen frostigen Nächten in der Vorwoche hat das sonnige Wochenende viele Menschen im Südwesten im wahrsten Sinne des Wortes hinter dem Ofen hervorgelockt. In Parks herrschte reger Betrieb. Das trockene Wetter machte allerdings der Feuerwehr zu schaffen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Sonne, kaum Wind und milde Temperaturen haben Menschen im Südwesten auch am Sonntag aufs Fahrrad, auf Wanderwege und in Zoos oder Parks gelockt. Die Höchsttemperaturen lagen tagsüber bei sehr mildem Wetter bei 16 Grad - „das aktuelle Hoch bleibt vorherrschend“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

In Stuttgart waren nach Worten eines Polizeisprechers schon am Samstag bei knallblauem Himmel viele Menschen im Schlosspark oder zum Shoppen auf der Königstraße unterwegs gewesen. Der Zoo Karlsruhe, der nach Schließung wegen eines Vogelgrippe-Ausbruchs erst seit vergangenem Montag wieder für Besucher geöffnet ist, berichtete von großem Andrang. „Es ist sehr voll“, sagte eine Sprecherin. Auch im Schlosspark in Karlsruhe herrschte reger Betrieb.

Sonne pur wird nach Worten des DWD-Sprechers auch die kommende Woche beherrschen. Lediglich in der Nacht zum Montag könnten ein paar Regentropfen fallen; am Dienstag seien auch kleinere Regenfälle über zwei bis drei Stunden hinweg möglich. Allerdings mit wenig Intensität und bei weitem nicht genug, um etwa für die Landwirtschaft die Folgen der derzeitigen Trockenheit abzumildern, wie der Wetter-Experte weiter sagte.

Wegen des trockenen Wetters kam es in mehreren Landkreisen auch zu einigen Bränden. So breitete sich ein Feuer an einer Grillstelle am Stadtrand von Nürtingen (Kreis Esslingen) aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr musste gerufen werden, um den Brand am Samstag einzudämmen. Das Verbrennen von Grünschnitt geriet am Samstagmittag in Albstadt (Zollernalbkreis) außer Kontrolle, nachdem stärkerer Wind Funkenflug verursachte und dadurch eine Grasfläche und mehrere kleine Bäume entzündete.

