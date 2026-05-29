Rauchwolken über einem Gebäude in Stuttgart: Die Feuerwehr sucht nach der Brandquelle, der Nahverkehr ist eingeschränkt. Was bisher bekannt ist.

Stuttgart (dpa/lsw) - Aus einem neu gebauten Gebäude in Stuttgart, in dem auch ein Supermarkt ist, sind große Rauchwolken aufgestiegen. Der U-Bahn-Verkehr wurde größtenteils eingestellt, teilweise fahren die Züge aber auch auf Sicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Feuerwehr war am Mittag dabei, das Feuer in dem Gebäude ausfindig zu machen. Eine Brandursache stand zunächst nicht fest. Verletzte gebe es nach bisherigen Erkenntnissen keine. Auch der Autoverkehr kam am Brandort in Stuttgart-Ost zum Erliegen. Die Polizei sperrte den Bereich um das Gebäude ab. Auch Fußgänger kamen nicht mehr durch.