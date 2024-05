Wegen Rauch im Krankenhaus in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) ist die dortige Intensivstation evakuiert worden. Die Brandmeldeanlage hatte die Leitstelle am frühen Donnerstagmorgen alarmiert, teilte die Polizei mit. Feuer sahen die Einsatzkräfte nicht, räumten wegen des Rauchgeruchs jedoch vorsichtshalber die Station mit den drei Patienten. Verletzt wurde niemand.

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Trotz eingesetzter Wärmebildkamera war zunächst unklar, woher der Rauch kam. Insgesamt war die Feuerwehr mit 54 Kräften im Einsatz.

Pressemitteilung