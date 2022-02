Mit einem «Rathaussturm» außerhalb des Rathauses haben Narren im oberschwäbischen Weingarten am «Gumpigen Donnerstag» zur Fastnacht das Regiment an sich gerissen. Den Schlüssel zum Verwaltungssitz erhielten die Narren der Plätzlerzunft am Donnerstag coronabedingt im nahe gelegenen «Schlössle». Damit feierten die Narren den Auftakt in die Hochphase der schwäbisch-alemannischen Fastnacht - trotz Corona-Pandemie und des russischen Einmarsches in die Ukraine.

Weingarten (dpa/lsw) - „Unsere Gedanken sind jetzt natürlich bei den Menschen dort, die eventuell fliehen müssen“, sagte die Zunftmeisterin der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten, Susanne Frankenhauser, am Donnerstag. „Aber wir brauchen trotzdem einen Anker für unsere Gesellschaft - und die Fasnet ist so etwas.“

Fastnachtsglossar VSAN