Der Bellheimer Förderverein für Kirchenmusik in der Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen veranstaltet am Samstag, 14. September, 19 Uhr, in der Pfarrkirche St. Nikolaus ein Orgelkonzert. Es spielt Dekanatskantor Bernd Greiner. Zu hören sind Bearbeitungen bekannter Orchesterwerke von Strauß, Elgar, Verdi Ravel, Brahms und anderen gespielt – also keine Originalkompositionen für Orgel. Zudem gibt es eine Raterunde „Wer kennt die Melodie?“. Es werden 18 Titelmelodien von Kinderserien der 1970er und 1980er Jahre gespielt. Wer die meisten Melodien den richtigen Serien zuordnet, kann etwas gewinnen. Der Eintritt ist frei.