Ein 22-jähriger Raser hat in Mannheim einen Autounfall mit einem Schaden von rund 108.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann am Samstagabend versucht, mit seinem Auto die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Schließlich habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen. Dabei beschädigte er mit seinem Auto Straßenteile, eine Werbetafel, eine Packstation sowie die Scheibe einer Tankstelle. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Totalschaden.

Mannheim (dpa/lsw) - Der 22-Jährige blieb unverletzt. Wie schnell er vor dem Unfall unterwegs war, steht laut Polizei noch nicht fest. Der Raser müsse nun mit einer Anzeige sowie führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

