Baden-Württemberg Raser verletzt Polizisten bei Festnahme

Polizei ermittelt in Cold Case
Der Mann raste durch die Innenstadt der Polizei davon. (Symbolbild)

Mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde flüchtete ein 19-Jähriger ohne Führerschein vor der Polizei durch Biberach. Bei der Festnahme wurden zwei Polizisten und der Fahrer leicht verletzt.

Biberach (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger ohne Führerschein hat sich in Biberach mit einem gemieteten Audi eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, wie die Polizei mitteilte. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt, hieß es. Auch der Verdächtige wurde demnach leicht verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt.

Der Fahrer beschleunigte in der Innenstadt, nachdem er ein ziviles Polizeifahrzeug bemerkt hatte, und ignorierte Anhaltesignale mit Blaulicht und Martinshorn. Die Flucht führte laut Polizei mit teilweise bis zu 140 Kilometern pro Stunde über mehrere Straßen der Innenstadt, wobei «offenbar andere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge abbremsen und auch ausweichen mussten».

Die Verfolgungsfahrt endete erst, als der 19-Jährige abrupt anhielt und im Auto sitzen blieb. Neben ihm saß eine 18-Jährige, die den Wagen zuvor vermutlich angemietet hatte. Bei der anschließenden Festnahme habe er dann Widerstand geleistet, so die Polizei.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Audi Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x