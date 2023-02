Ein vermutlich unter Drogen stehender Autofahrer hat sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei in Bayern und Baden-Württemberg geliefert und dabei auch zwei Streifenwagen gerammt. Beamte wollten das Auto des 27-Jährigen bei Obernburg im unterfränkischen Landkreis Miltenberg kontrollieren, weil seine Nummernschilder zur Fahndung ausgeschrieben waren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Doch der Mann fuhr weiter.

Triefenstein/Wertheim (dpa) - Auf seiner Flucht rammte das Fahrzeug des 27-Jährigen am Sonntag mehrere Autos, inklusive zwei Streifenwagen in Wertheim (Main-Tauber-Kreis), die daraufhin die Verfolgung abbrechen mussten. Teilweise beschleunigte der Mann auf 140 Kilometer pro Stunde.

Er stoppte sein Auto schließlich in Triefenstein (Kreis Main-Spessart) und flüchtete zu Fuß in einen Wald, wo er von einem Polizeihundeführer entdeckt und festgenommen wurde. Weil sich sein Gesundheitszustand - wohl durch Rauschgifteinfluss - zunehmend verschlechterte, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

