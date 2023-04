Die ukrainische Rapperin Alyona Alyona soll am 20. Juli das Karlsruher Festival Das Fest in der Günther-Klotz-Anlage eröffnen. Das teilen die Veranstalter jetzt mit. Ihre Texte handeln von weiblicher Selbstermächtigung, Body Positivity und dem Alltag in ihrer ukrainischen Kleinstadt Baryshivka. Mit dem Videodebüt zu „Rybkin“ gelang der gelernten Kindergärtnerin in ihrer Heimat ein viraler Hit. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sie ihre Reichweite genutzt, um in sozialen Medien über Geschehnisse zu informieren und Spenden zu sammeln.

Seit vergangenem Jahr pflegen die Karlsruher Festivalmacher Kontakte zudem zu den Veranstaltern des Atlas Festivals in Kiew, das 2021 mit mehr als 600.000 Gästen das größte Festival in der Ukraine war. Sie hatten im europäischen Festivalverband Yourope die Initiative „Music Saves UA“ gestartet. Dafür spendeten Besucher des Fests in Karlsruhe im vergangenen Jahr 20.000 Euro durch den Verzicht auf Pfandrückgabe. Diese Möglichkeit soll es auch bei der Auflage 2023 wieder geben, teilt Martin Wacker vom Fest-Team mit. Mehr als 600 Tonnen Hilfsgüter für hilfsbedürftige Menschen in die Ukraine hat die Initiative schon finanziert.