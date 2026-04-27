Man könnte es fast als Tippfehler lesen. Oder als Provokation. Oder als einfachen, rohen Ausruf: „Fuck Love“ nennt der in Herxheim lebende Rapper Frey P sein zweites Album.

Vielleicht müsste man an einen Trennstrich setzen. Nicht, um zu glätten, sondern um sichtbar zu machen, was dieses Album im Kern antreibt: Fuck / Love. Zwei Begriffe, die normalerweise nicht nebeneinanderstehen. Und genau deshalb stehen sie hier doch zusammen. Das Album des Rappers Frey P – bürgerlich Frédéric Pfirrmann, geboren in Kandel und in Herxheim aufgewachsen – ist kein glatt konstruiertes Werk. Die Songs sind Bruchstücken eines Leben zwischen Überforderung, Selbstbehauptung und dem Versuch, Halt zu finden.

Frey P beschreibt sich selbst im Elternhaus als zweisprachig sozialisiert: deutsch und französisch. Die Dualität durchzieht auch in seinen Texten, die er über gekaufte Beats gelegt hat. Begeistert von MTV, Eminem und der Aggro-Berlin-Ära des deutschen Rap mit Künstlern wie Bushido und Eko Fresh beginnt er schon früh mit dem Schreiben eigener Texte. Später folgen erste kleine Auftritte. Auch sammelt er Studioerfahrung und veröffentlicht sein Debütalbum „Zukunftzmusik“.

Der zentrale Track des aktuellen Albums ist zugleich sein emotionaler Kern. „Fuck Love“ ist kein Liebeslied im klassischen Sinne, sondern eher ein Zustandsbericht. Liebe erscheint hier nicht als Sehnsucht oder Erfüllung, sondern als Reibungsfläche: für Misstrauen, Verletzung und emotionale Instabilität. Daneben treten psychischer Druck und Überforderung hinzu, das Gefühl, nicht wirklich ausweichen zu können. Musikalisch und sprachlich ist das kein linear erzählter Song, sondern ein Strom aus Bildern und Momentaufnahmen.

Sprache wirkt fragmentarisch

Dieser Eindruck zieht sich durch weite Teile des Albums. Frey P arbeitet weniger mit klassischen Songstrukturen als mit Assoziationen. Bilder entstehen, überlagern sich und lösen sich wieder auf. Dabei entsteht ein Spannungsfeld zwischen innerer und äußerer Welt, zwischen persönlichem Druck und gesellschaftlichen Themen wie Unsicherheit, politischer Stimmung oder sozialer Frustration. Die Sprache wirkt fragmentarisch und assoziativ statt linear erzählt, zugleich mit klarem Bezug zu gesellschaftlichen Themen. In Französisch trägt der 28-Jährige „Impressionnant“ vor. Zeitbezüge wie Covid verorten diesen Song in eine früheren Entstehungsphase.

Ein weiteres prägnantes Stück ist „In meiner Haut“, das den Fokus stärker auf das Selbstbild verschiebt. Hier steht nicht mehr nur die Außenwelt im Mittelpunkt. Und dann ist da ein Stück wie „Du & Ich“, das zunächst fast wie ein Gegenentwurf wirkt. Hier geht es um Beziehung, Nähe, gemeinsame Momente und Intimität. Doch auch dieser Song bleibt nicht in klassischer Romantik stehen. Zwischen Vertrauen und Unsicherheit, zwischen Zuneigung und innerer Instabilität entsteht Spannung. Liebe erscheint nicht als Lösung, sondern als weiterer Raum, in dem sich emotionale Spannungen zeigen. Damit wird der Track weniger zum klassischen Liebeslied, sondern zu einem weiteren Baustein im Gesamtbild: Nähe als Stabilisierung – aber keine Auflösung der inneren Konflikte.

Zusammengenommen ergibt sich kein klassisches Konzeptalbum, sondern eher ein emotionales System aus unterschiedlichen Perspektiven.

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