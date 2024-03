Der Mannheimer Rapper Apache 207 ist mit seiner neuen Single «Loser» alles andere als ein Verlierer: Der Song ist auf Platz zwei der höchste Neueinsteiger in den Single-Charts dieser Woche. Das teilte GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts am Freitag mit. In dem Stück zeige der 26-Jährige eine sehr nachdenkliche Seite von sich, hatte Sony Music zur Veröffentlichung am vergangenen Freitag mitgeteilt. 2023 sei dank Rekorden und Auszeichnungen das Jahr für Apache 207 gewesen. «Umso überraschender ist es, dass sein neuester Track, mit dem er 2024 auf die Musikbühne zurückkehrt, ausgerechnet den Titel «Loser» trägt.»

Baden-Baden (dpa) - Vor Apache 207 findet sich US-Musiker Benson Boone mit «Beautiful Things» auf Platz eins - wie schon in der Vorwoche. Auf Rang drei hat es die Single «Zeit, dass sich was dreht» von $oho Bani, Herbert Grönemeyer und Ericson geschafft.

An der Spitze der Albumcharts steht Bruce Dickinson, Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden, mit «The Mandrake Project». Weil sein Soloalbum direkt auf Platz eins eingestiegen ist, habe Dickinson einen «Nummer 1 Award» bekommen, teilte GfK Entertainment mit. Diesen habe der Musiker bei einer Autogrammstunde entgegengenommen. Kontra K belegt mit «Die Hoffnung klaut mir niemand» den zweiten Rang der Albumcharts, Metallica sind mit ihrem gleichnamigen Album, das als limitierte Vinyl-Version wiederveröffentlicht wurde, auf dem dritten.