Als größtes Deutschrap-Open-Air im Südwesten rühmen die Veranstalter ihr Hook Up. „Baba aller Deutschrap-Festivals“ wird es vom Radiosender Big FM genannt. Die fünfte Auflage gibt’s vom 19. bis 20. Mai Messegelände in Rheinstetten.

30.000 Zuschauer wollen die Veranstalter von der SMTM GmbH aus Karlsruhe auf das Messegelände locken. Die Chancen, dieses selbstgesteckte Ziel bei der fünften Auflage des Hook Up zu erreichen, sind gut, wie ein Blick auf das Line-Up verrät. Angeführt wird die Liste der Musiker von dem mit 24 Goldenen Schallplatten ausgezeichneten und momentan am meisten angesagten Rapper der Republik: Luciano.

Luciano Foto: PR/gratis

Außerdem sind die nicht weniger beliebten „Palmen aus Plastik“-Deutschrap-Kollaborateuren Bonez MC & RAF Camora verpflichtet.

Bonez MC und RAF Camora Foto: PR/gratis

Mit dabei ist auch der unverwüstliche Kool Savas. Und Katja Krasavice, die momentan durch ihre Jurorentätigkeit bei „Deutschland sucht den Superstar“ von sich reden macht. Außerdem haben sich Hitlieferant Dardan angesagt und der vielversprechende Newcomer Jamal Manuel Issa Serrano, in der Szene besser bekannt als Jamule. Noch 19 weitere Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen auf der Bühne, darunter Schwester Ewa, Nullzweizwei, Koushino & Camaeleon, Flavio, Django, Pepe & Kardash und Lucio 101.

Kool Savas Foto: Katja Uhl/gratis

Nimo, Kez und Haze

Auch drei Lokalmatadoren erhalten die Chance, ihr Talent einem großen Publikum präsentieren zu dürfen. Einer von ihnen ist Nimo. Der Karlsruher nahm 2019 schon einmal am Hook Up teil und sorgte damals für dermaßen gute Stimmung, dass man ihn nun für einen weiteren Auftritt gebucht hat. Nimo heißt eigentlich Nima Yaghobi, hat iranische Wurzeln und wurde 1995 in Karlsruhe geboren. Zum Rapper wurde er in der Jugendstrafanstalt, wo er wegen mehrerer Vergehen zwei Jahre verbringen musste. Entdeckt wurde er von Abdi, der Nimos Song „leck sippi bit*h“ auf Facebook gehört hatte. 2016 wurde er als „Bester Newcomer National“ ausgezeichnet.

Der zweite Musiker aus der Region ist Kez, ein Mann der ersten Stunde. Er war schon beim Hook-Up-Festivaldebüt 2017 dabei und wird von seinen Fans als einer der letzten wahren MCs verehrt. Kez stammt aus Baden-Baden und kann auf italienische Vorfahren verweisen. Mit 14 nahm er an einen Nachwuchswettbewerb teil, den Samy Deluxe angeregt hatte. Kez, der sich damals noch Kezcobar nannte, gewann und stand von da an schon sehr bald mit vielen namhaften Figuren der deutschen Hip-Hop-Szene in Verbindung. Sein Debütalbum „Keznation“ kam 2017 auf den Markt und schaffte es bis auf Platz 19 der deutschen Albumcharts. Seither geht es für Kez unaufhaltsam vorwärts. Sein jüngstes Album heißt „Espresso Ghetto“.

Der dritte aus der Region ist Haze aus Karlsruhe. Der Rapper, dessen Eltern als Geflüchtete aus Kroatien nach Deutschland kamen, bezieht seine Inspiration vorwiegend aus den Sounds der 90er- und Nuller-Jahre. Seine Vorbilder sind Eminem und Dr. Dre. Mit seinem dritten Album „Brot und Spiele“ schaffte der Musiker vor drei Jahren den Durchbruch.

Termin

Hook Up Festival am 19. und 20. Mai, jeweils von 11 bis 23 Uhr, auf dem Wiesengelände an der dm-Arena auf dem Messegelände in Rheinstetten. Karten unter www.hookupfestival.de/tickets.