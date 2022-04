Unbekannte haben in einer Kapelle in Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit einem Feuerlöscher randaliert. «Das weiße, feine Pulver hat sich in jede Pore gesetzt», erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die weiß gestrichene Kapelle musste nach dem Vorfall in der vergangenen Woche aufwendig gereinigt werden. Wie hoch der Schaden ist, konnten die Beamten zunächst nicht sagen.

Schluchsee (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei