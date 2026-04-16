Er droht mit Schlägen, wirft Glasflaschen und spuckt nach Polizisten: Ein Mann sorgt in Mengen für Aufregung. Warum er die Nacht in der Zelle verbringt.

Mengen (dpa/lsw) - Ein 42 Jahre alter Randalierer soll in Mengen (Kreis Sigmaringen) mehrfach Stadtmitarbeiter bedroht und sich bei der Festnahme massiv gewehrt haben. Zunächst beleidigte er die Mitarbeiter eines städtischen Betriebs, kam wenige Stunden erneut und pöbelte wieder. Dabei drohte er einem Mitarbeiter auch Schläge an, wie die Polizei mitteilte.

Anschließend soll der Mann auf einer fremden Terrasse herumgeschrien und Glasflaschen geworfen haben. Alarmierte Polizisten forderten ihn auf, die Terrasse zu verlassen. Dem kam er nicht nach, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Dagegen wehrte sich der 42-Jährige mit aller Kraft und versuchte, die Beamten anzuspucken.

Ein vorläufiger Test ergab, dass der Mann fast vier Promille Alkohol im Blut hatte. Außerdem bestand ein offener Haftbefehl gegen ihn. Er verbrachte die Nacht auf der Polizeistation. Nun soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.