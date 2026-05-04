Scheiben eingeschlagen, Spiegel abgetreten: Nach Vandalismus an mehreren Autos ermittelt die Polizei gegen vier junge Männer. Was bislang bekannt ist.

Singen (dpa/lsw) - Vier junge Männer sollen in Singen (Landkreis Konstanz) zwölf Autos erheblich beschädigt haben. An den Fahrzeugen wurden nach Angaben der Polizei unter anderem Windschutzscheiben eingetreten, Außenspiegel abgetreten und Kennzeichen herausgerissen. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.

Die Polizei nahm kurz nach der Tat in der Nacht zum Samstag vier verdächtige junge Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren vorläufig fest. Die Männer erwarten nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und sie müssen sich auf Schadenersatzforderungen einstellen. Zum Motiv äußerte sich die Polizei zunächst nicht.