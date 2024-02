Ein randalierender Mann soll seine Nachbarn in Bad Boll (Kreis Göppingen) bedroht und einen Brand im Haus gelegt haben. Zunächst habe ein Bewohner des Hauses den aggressiven Mann beim Notruf gemeldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 38-Jährige habe die Beamten unter anderem mit dem Tod bedroht und anschließend Möbel sowie Müll aus dem ersten Stock geschmissen. Nachdem er auch noch damit gedroht hatte, das Haus anzuzünden, wurde das Gebäude evakuiert. Nur wenig später stand das Dach in Flammen.

Bad Boll (dpa/lsw) - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm den 38-Jährigen fest, wie es weiter hieß. Der entstandene Schaden am vorerst unbewohnbaren Haus konnte bislang nicht eingeschätzt werden. Der Mann muss sich unter anderem wegen schwerer Brandstiftung und Bedrohung verantworten. Ein Richter sollte am Sonntag entscheiden, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft muss. Warum der Mann am Samstagabend randaliert hatte, war zunächst unklar.

