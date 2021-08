Rallyes sind manchmal schnell zu Ende, ohne dass groß etwas passiert wäre. Die Fahrt nach Pößneck, fast fünf Autostunden entfernt, hat sich für den Landauer Michael Weiss (43) nicht gelohnt. Es gab, wie schon bei der Rallye Birkenfeld, keinen Punkt.

Herr Weiss, die Meldung war: Bereits auf der ersten von sechs Wertungsprüfungen der Rallye Thüringen bekam der Abarth Punto S 2000 von Michael Weiss und Beifahrer Jochen Rheinwalt ein Problem. Was ist passiert?

Wir mussten anhalten, weil eine Plastikabdeckung, die sich außen löste, den Notausschalter, einen Kippschalter, der nur aufgesteckt war, zerstörte. Der hing nur noch an einem Kabel. Das Fahrzeug ging aus. Wir konnten es reparieren, haben aber fünf Minuten Zeit verloren. Dann ist die Rallye gelaufen. Wir wären weitergefahren, wenn mir nicht schwindelig gewesen wäre, ich mich nicht unwohl gefühlt hätte. Es waren über 30 Grad. Da haben wir uns gesagt, Sicherheit geht vor, und haben das Rennen beendet.

Sind das so Tage, an denen man sein Fahrzeug verschrotten will?

Nein. Kleine Ursache, große Wirkung. Das Auto ist topfit. Das Teil ist jetzt festgeschraubt, da kann nichts mehr schiefgehen. Bei der Rallye Birkenfeld Ende Juni gab es ein anderes Problem: Das Zahnrad der Drosselklappe, mit der sich die Drehzahl des Motors regulieren lässt, war gerissen. Eine original Drosselklappe von Bosch.

Wann starten Sie wieder?

Am 11. September ist die Rallye Kohle & Stahl in Nohfelden. Wir hoffen, dass wir endlich mal ein verwertbares Ergebnis einfahren können.