Trotz einer schweren Krebserkrankung war er noch voller Tatendrang. Doch vor wenigen Tagen ist der Künstler Rainer Zweig aus Rhodt im Alter von 80 Jahren verstorben.

Der gebürtige Gengenbacher und gelernte Grafikdesigner arbeitete für große Firmen deutschlandweit. Als Autodidakt setzte Zweig seine Sehnsuchtsorte Südfrankreich und die Südpfalz mit federleichtem Handstrich und schwungvoller Interpretation in Szene und schuf von geliebten Menschen unvergessliche Porträts. Der Maler und Zeicher hinterlässt ein vielseitiges Werk, das auch in mehreren Bildbänden, zu denen Zweig selbst poetische Texte schrieb, erhalten bleibt. In Rhodt, wo er mit seiner Frau Martina seit 2010 lebte, wurde er am Donnerstag beigesetzt.