Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ – Schon der gute alte Goethe hat vermutlich das Glück auch vor der Haustür gefunden. Aber was geht eigentlich vor der eigenen