Wer Karlsruhe aus einer besonderen Perspektive entdecken möchte, kann Filmmotive von Kino- und TV-Produktionen erradeln. Wegen der großen Nachfrage hat das Filmboard Karlsruhe zusammen mit dem Karlsruher Tourismus noch einen weiteren Termin für die Karlsruher Fahrrad-Filmlocation Tour angesetzt.

Karlsruhe hat in Sachen Filmsettings einiges zu bieten. So ist hier die Wiege der Bambi-Verleihung, in der sich in den 1950er- und 60er-Jahren die Weltstars die Klinke in die Hand gaben. Aber auch als Drehkulisse wurde und wird Karlsruhe gerne genutzt. So entstanden hier Kinofilme wie „Bufallo Soldiers – Army Go Home“ mit Joaquin Phoenix, „Kasper Hauser“ mit André Eisermann, „Die Moral der Ruth Halbfass“ mit Senta Berger und „Der Wald vor lauter Bäumen“ mit Tatort-Kommissarin Eva Löbau.

Auch zahlreiche TV-Produktionen wurden hier gedreht, zum Beispiel „Big Manni“ über den Flow-Tex-Skandal, „Die Akte General“ mit Ulrich Noethen oder der Psycho-Thriller „Kalt ist die Angst“. Und obwohl Karlsruhe seit den 1980er-Jahren keinen eigenen Tatort mehr hat, werden hier immer wieder Szenen für die SWR-Tatorte gedreht. Die Tour wandert auf den Spuren jener Filmproduktionen und zeigt, worauf diese bei der Auswahl ihrer Drehorte besonders achten.

