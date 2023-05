Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Allein oder in Kleingruppen – wie trainieren die Südpfälzer Elite-Amateure? Und vor allem wo? Philipp Küllmer vom Bellheimer Team Erdinger Alkoholfrei stellt eine Strecke vor, die neben drei harten Anstiegen viele Flachpassagen hat. In der Coronapause darf es auch mal etwas verrückter sein.

Philipp Küllmer wohnt in Neustadt-Hambach. Da liegt ein Ritt aufs Hambacher Schloss nahe. „Ich baue das manchmal am Anfang, manchmal am Ende oder auch mal mitten im Training ein“,