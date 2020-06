Nicht nur die Elite-Amateure sitzen wieder auf ihren Rädern. Auch Ernst Hesselschwerdt dreht seine Runden. Der Hördter fährt seit Jahren dieselben Strecken. Er stellt eine davon vor, die ihn an einige Südpfalz-Rennen erinnert.

Ernst Hesselschwerdt sitzt nach seinem schweren Unfall vor gut einem Jahr, als er bei einem Rennen einen doppelten Schädelbruch und Einblutungen im Gehirn erlitt, wieder auf dem Rad und fährt seine gewohnten Trainingsstrecken. Dabei setzt er auf Beständigkeit und fährt meist dieselben drei Routen: eine kurze Erholungsstrecke, bei der er drei bis vier Runden dreht, eine etwas härtere, wo es zu den Drei Buchen bei Ramberg hochgeht, und eine 70-Kilometer-Variante, die er uns vorstellt.

Hesselschwerdt startet an seinem Wohnort Hördt. Von da fährt er südlich über Kuhardt, Leimersheim und Neupotz. „Hier ist es relativ gut zu fahren vom Verkehr her“, sagt der 59-Jährige, der sich sobald es ging nach seinem Sturz wieder aufs Rad setzte. Richtung Westen geht es von Neupotz auf einem Stück der Umgehungsbundesstraße nach Rheinzabern. „Ohne große Hindernisse, ohne große Stopps“, schätzt Hesselschwerdt den Streckenabschnitt.

Die lange Rampe

Für einen schönen Ausblick sei Drei Buchen die bessere Strecke. Lange Anstiege gibt es bei der 70-Kilometer-Runde mit insgesamt 300 bis 400 Höhenmetern nicht. Dafür führt sie über Streckenabschnitte diverser Radrennen. Bei seinen ersten drei Stationen erinnert sich der frühere Seriensieger immer an Momente, die er dort bei Rennen erlebt hat.

In Rheinzabern nimmt er am liebsten die Start- und Zielgerade des Rennens mit, ehe es weiter gen Westen nach Hatzenbühl geht. Auch hier kennt er die Strecke von vielen gefahrenen Rennen für seinen Verein RC Silber-Pils Bellheim. Weiter über Hayna und Erlenbach kreuzt er die A65 und fährt nach Steinweiler und weiter nach Winden, wo es auf die B427 bis nach Minfeld geht, dem Heimatort von Radprofi Pascal Ackermann. Hesselschwerdt kennt dessen Vater Thomas, der früher selbst Rennen fuhr, gut.

Immer der L546 folgend, geht es weiter Richtung Westen über Freckenfeld, Schaidt und Steinfeld. Vor Steinfeld geht es rechts eine 100 bis 150 Meter lange Rampe hoch, wo viele ihre Zeiten über die App Strava vergleichen. „Ich bin kein Bestzeitjäger, es kommt aber schon mal vor, dass ich die Rampe in Rennmanier anfahre. Der Windschnitt ist dort gut“, sagt Hesselschwerdt. In Rennmanier bedeutet mit hohem Gang die kurzen Hügel hochfahren. „Das kommt einem Sprint sehr ähnlich“, sagt der Seniorenfahrer.

Ein Teil der Dierbacher Rennstrecke

Nach der Rampe fährt Hesselschwerdt über Niederotterbach nach Norden Richtung Barbelroth. Auf dem Weg dahin fährt er einen Teil der Dierbacher Radrennstrecke. „Da gibt es einige Wellen und kurze Anstiege. Auch hier fahre ich mit hohen Gängen und hohen Wattzahlen. Hier schaue ich mir auch mal die Hügellandschaft an“, sagt er.

Durch Barbelroth geht es nach Billigheim-Ingenheim und nach Rohrbach. Diesmal fährt Hesselschwerdt nach Norden über Insheim und Offenbach. Von da an geht es nach Osten. Auf dem Heimweg durchkreuzt er Ottersheim, Knittelsheim und Bellheim, wo er zig mal den Klassiker und zig mal Kriterien gefahren ist, und macht einen Knick über die L509 vorbei am Eichtal-Brand-Landschaftsschutzgebiet zurück nach Hördt.

„Kurz und knackig“

„Die Strecke ist optimal für Kriteriumsfahrer. Das Profil ist ein bisschen wellig, die Anstiege sind kurz und knackig“, bilanziert Ernst Hesselschwerdt.

Auch wenn in diesem Jahr, wenn überhaupt, nur wenige Rennen stattfinden werden, so atmet der Hördter auf seiner Route zumindest den Geist von Rennkursen, die heuer verwaist geblieben sind. Und sollte das erste Rennen in der Südpfalz kommen, „dann stehe ich am Start“, sagt Hesselschwerdt.