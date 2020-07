Auch der Radnachwuchs hält sich fit. Messane Bräutigam, das größte Talent in der Südpfalz seit Martina Zwick, ist gerne im Elsass unterwegs. Was reizt die 14-Jährige aus Berg und ihren Vater an den Strecken hinter der französischen Grenze?

Messane Bräutigam ist 14 und fährt in ihrer siebten Saison Radrennen. „Dafür muss ich immer mehr trainieren und so komme ich viel in der Südpfalz und im nördlichen Elsass herum“, sagt die U15-Fahrerin des RSV Rheinzabern, die im Januar ihre jüngste Platzierung einfahren konnte. Da war sie Dritte bei der Cyclo-Cross-DM.

Am liebsten fährt sie wellige Strecken. Rennen und Training zusammengenommen, fährt sie etwa 5000 Kilometer im Jahr. „Daher fahre ich auch noch nicht die ganz weiten Touren, denn die hebe ich mir für die älteren Altersklassen auf“, sagt sie.

Rund um Weißenburg

Durch die Corona-Einschränkungen und die fehlenden Rennen haben Messane und ihr Vater Nils Bräutigam, der sie meist begleitet, ihr Training etwas länger angesetzt. So ist eine normale Einheit zwischen 55 und 60 Kilometern lang. Eine der Lieblingsstrecken führt auf die Hügel rund um Weißenburg.

Vom Heimatort Berg geht es vorbei an Lauterbourg nach Scheibenhard, wo die Runde beginnt. Hier geht es erst einmal weiter gen Westen durch Niederlauterbach, Salmbach und Schleithal. „Es gibt zwar einen schönen Radweg, wir fahren aber gerne durch die Dörfer, da es da auch mal ein paar Kurven gibt. Außerdem sehen die Dörfer ganz schick aus“, sagt Nils Bräutigam.

Den Geisberg hoch

Die Runde führt Vater und Tochter weiter nordwestlich bis kurz vor Altenstadt, wo es links ab den Geisberg hoch geht. „Für Nachwuchsfahrer ist das ein anspruchsvoller Anstieg“, sagt Nils Bräutigam. In etwa fünf Minuten sind er und seine Tochter meist oben. Auf der anderen Seite des Berges, nach dem auch die Ortschaft benannt ist, geht es wieder runter und weiter Richtung Westen.

Die kurvige Strecke führt die Bräutigams vorbei an Schafbusch durch Steinseltz nach Oberhoffen, wo sie einen Knick macht und an Cleebourg vorbei nach Drachenbronn geht. „Dort geht es die ganze Zeit berghoch und ab und zu mal wieder runter. Es ist ein ideales Trainingsgebiet, da die Anstiege nicht zu lange und nicht zu steil sind“, findet Nils Bräutigam, der sich mit seiner Tochter Jahr für Jahr steigert und immer ein Stück weiter hoch fährt. „Wir fahren jetzt Drachenbronn ganz hoch. Man kann aber auch immer vorher abbiegen“, sagt er.

Autofahrer hupen selten

Weiter geht es nach Südosten vorbei an Ortschaften wie Keffenach und Schoenenbourg bis Hunspach. Auch hier sind immer wieder Anstiege und Kurven, in denen nicht immer die Landschaft genossen werden kann, sondern aufgepasst werden muss. Zurück geht es dann entweder über Seebach oder mit einem Abstecher über Trimbach nach Schleithal.

„Der große Vorteil im Elsass ist, dass es weniger Verkehr gibt und Autofahrer nur selten hupen, wenn wir auf der Straße trainieren“, sagt Messane Bräutigam.

Eine andere Lieblingsroute ist die Tour über Büchelberg, Steinweiler, Klingen, den Wirtschaftsweg nach Niederhorbach und dann über Steinfeld und die Bienwaldmühle. Auch diese Strecke ist in der Nähe ihres Heimatortes. „Da es von meinem Wohnort gar nicht so einfach ist, bis in welliges Terrain und, noch wichtiger, wieder zurückzukommen, fahren wir hin und wieder erst ein Stück mit dem Auto“, gibt Messane Bräutigam zu. So ist sie auch schon die Kalmit hoch oder durch das Modenbachtal bis zur Lolosruhe gefahren: „Das war richtig super. Vor allem die langen Abfahrten.“

„Bei Gegenwind unschlagbar“

An den Berggipfeln muss sie mittlerweile auf ihren Vater warten. „Aber bei Gegenwind sind wir gemeinsam unschlagbar.“ Großen Spaß hat sie auch in den Gruppen des RSV Rheinzabern. Die Gruppe der Nachwuchsfahrer harmoniere gut und wechsele sich in der Führung ab. „Wir können super in Zweierreihe fahren und ab und zu wird gemeinsam mal richtig Gas gegeben“, sagt die 14-Jährige.

Ruhiger geht es bei den Hobbyfahrern zu, dafür wird dort mehr erzählt und gelacht. Vor dem gemeinsamen Bier nach der Ausfahrt fährt Messane lieber nach Hause. Gerade war sie im Trainingslager des Landesverbandes.