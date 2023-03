Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier bis fünf Wochen intensive Vorbereitungszeit bräuchte Radrennfahrer Simon Nuber vom Team Möbel Ehrmann schon, um für ein Rennen in Schuss zu sein. In der Südpfalz sind aber keine in Sicht. Dafür hat er beruflich umso mehr zu tun. Wie geht es ihm und seinen Teamkollegen?

Wäre morgen in der Südpfalz ein Kriteriumsrennen, würden es die meisten Amateur-Radfahrer wohl nicht durchstehen. „Es ist ungefähr wie im März, wenn wir vor