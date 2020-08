Wer keine Radrennen fahren kann, verliert die Lust am Sport. Der RV Kandel und der RSC Wörth hatten eine Idee, um dagegenzuhalten. Die Vereine heben am Sonntag einen Schülerrenntag im Kandeler Bienwaldstadion aus der Taufe.

Eigentlich hätte der RSC Wörth sein Straßenrennen. Die Straße wird getauscht mit der 400 Meter langen Tartanbahn, auf der bereits reger Trainingsbetrieb herrscht. In Kandel treffen sich die Sportler mittwochs um 17 Uhr, in Wörth freitags um 15 Uhr.

Thomas Ackermann vom RV Kandel erzählt: „Wir hatten ja schon länger ein Projekt ,Auf den Spuren von Pascal Ackermann’ angedacht, das wir wegen Corona nicht richtig umsetzen konnten. Und dieser Renntag ist nun mehr als ein Ersatz.“ Am Tage des schweren Sturzes von Fabio Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt telefonierte er mit seinem Sohn, seitdem hält er Kontakt über WhatsApp. Pascal Ackermann, Profi von Bora-Hansgrohe, bereitet sich in Bregenz auf die DM am Sonntag auf dem Sachsenring vor, wird dann an der EM im französischen Plouay teilnehmen und am 29. und 30. August Tagesrennen in Belgien bestreiten.

Kinder der Altersklassen U11, U13 und U15 tragen am Sonntag Omnien aus, Dreikämpfe unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Lizenzierte Rennfahrer können sich online auf www.rad-net-de anmelden, so genannte Erste-Schritt-Fahrer können einfach vorbeikommen. Unter den jüngsten Startern sind ein vierjähriger Bub und seine sieben Jahre alte Schwester. Jakop Rapp (RSC Wörth) tritt auch an, seit 9. August U11-Landesmeister im Zeitfahren.

Thomas Ackermann: „Wir haben für unsere Idee schnell Unterstützung bekommen, auch vom Kandeler Bürgermeister Michael Niedermeier. Das läuft also. Um 10.30 Uhr geht es mit der U13 und dem Ersten Schritt los, die U11 und die U15 folgen um 12.30 Uhr.“