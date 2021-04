Gut sieben Wochen vor der geplanten Premiere des Großen Preises der Südlichen Weinstraße haben die Veranstalter das Bundesliga-Radrennen abgeblasen.

Die Vorbereitungen für die am 29. Mai geplante Premiere seien in vollem Gange gewesen. Die zunächst fallenden Corona-Zahlen hätten Hoffnungen auf ein tolles Radsportfest gemacht, teilt der RV Offenbach mit. Die Bereitschaft der anderen Südpfälzer Radsportvereine und der Kreisverwaltung, der Polizei, der Ortsgemeinde Schweigen und der Winzergenossenschaft Deutsches Weintor seien vorbildlich, „aber leider sehen wir uns aufgrund der Corona-Situation gezwungen, das Rennen abzusagen“. In der Organisation benötigte Kräfte seien teils stark in Teststationen und Impfzentren eingebunden.

„Im ersten Moment enttäuschend“

Start- und Ziel waren am Deutschen Weintor in Schweigen geplant. Gemeinsam mit der Sparkasse Südlichen Weinstraße waren mehrere Aktivitäten am Anstieg in der Nähe von Dierbach vorgesehen. Radsportfans sollten dort unter anderem die Bundesliga-Fahrer dreimal an der Bergwertung sehen können. „Es wurde bereits viel Kraft in das Projekt gesteckt, und natürlich ist die Absage im ersten Moment enttäuschend. Weil 2020 das Rennen aus gleichem Grund abgesagt werden musste und alle Sponsoren für 2021 erneut zugesagt hatten, sehen wir dies als gutes Zeichen für 2022“, teilt der Verein mit. Straßenrennen über Land gebe es wegen des immensen Aufwands leider immer weniger. Seit der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt im Jahr 2007 habe kein Radrennen mehr so viele Gemeinden der Südlichen Weinstraße tangiert, wie dies beim Großen Preis SÜW geplant sei. Festes Ziel aller Beteiligten bleibe es, diese Durststrecke zu beenden und das Rennen fest in den Radsport-Kalender zu installieren.