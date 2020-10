Zwei Eigengewächse und ein Neuzugang machen dem RV Offenbach alle Ehre auf der Bahn. Die Neue ist Alessa-Catriona Pröpster. Die Eigengewächse sind Torben Osterheld und Luca Spiegel. Spiegel hat einen deutschen Rekord aufgestellt.

Am 5. Oktober erhielt Alessa-Catriona Pröpster ihre Lizenz und somit die Erlaubnis, für ihren neuen Verein RV Offenbach in die Rennen zu gehen. „Schon das macht den kleinen Dorfverein natürlich stolz, schließlich ist sie U19-Weltmeisterin. Außerdem ist sie schon alleine wegen ihrer offenen und fröhlichen Art eine Person, die jeden Verein bereichert“, so Andreas Gensheimer vom RV. Inzwischen sind neue Meriten dazugekommen. Bei der Europameisterschaft im italienischen Fiorenzuola gewann Pröpster mit ihren Nationalmannschaftskolleginnen im Team-Sprint die Goldmedaille.

„Ganz hoch anzurechnen im ersten U23-Jahr“

„Natürlich gab es Hoffnungen auf ein sehr gutes Abschneiden bei der EM, allerdings gibt es im Corona-Jahr kaum internationale Vergleiche, und in ihrem ersten Jahr in der U23-Klasse ist ein Erfolg ganz hoch anzurechnen“, teilte Gensheimer mit. „Unberechenbar machte die Sache außerdem eine Reglement-Änderung, die nach den ausgefallen Olympischen Spielen in Kraft getreten ist: Nämlich dass der Teamsprint der Frauen jetzt analog der Männer auch mit drei Sprinterinnen gefahren wird.“ Die EM-Bahn sei mit 400 Metern völlig außerhalb jeder Norm von in der Regel 250-Meter-Bahnen. Pröpster als Schlussfahrerin hatte somit 1,2 Kilometer statt der üblichen 750 Meter zu fahren. „Dies hat sie zuerst in der Qualifikation und das gleiche noch mal im Finale um Gold bravourös gemeistert.“

Namen von Eisschnellläuferin

Pröpster kommt aus Jungingen, am Sportinternat in Kaiserslautern hat sie das Abitur erlangt. Den zweiten Vornamen verdankt sie der kanadische Eisschnellläuferin Catriona Le May Doan. Ihr Vater soll von dieser begeistert gewesen sein. 2017 ging sie ins Internat, 2018 startete sie für den RSC Ludwigshafen.

Fünf Jahre alten Rekord verbessert

Auch für die beiden Offenbacher Eigengewächse Torben Osterheld und Luca Spiegel (beide U17) war es eine sehr erfolgreiche Woche. Osterheld gewann am Donnerstag im Mehrkampf von Sprint- und Ausdauerdisziplinen Gold bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Dudenhofen, Spiegel gewann hier Bronze. Am Samstag auf der Holzbahn in Augsburg verbesserte Spiegel den seit fünf Jahren bestehenden Rekord im 500-Meter-Zeitfahren seines heutigen Team-Kollegen Timo Bichler um rund vier Zehntel auf 32,436 Sekunden.

Nachdem die Bahn-DM der U17 aufgrund der Corona-Krise ausgefallen und somit die Chance auf Edelmetall geraubt wurde, ist das ein sehr versöhnlicher Saisonabschluss.