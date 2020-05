Auch wenn bis zum 7. September noch viel Zeit vergeht, wird es an diesem Tag kein Radrennen in Bornheim geben. Darauf macht Berthold Gensheimer vom RV Offenbach aufmerksam, der den „Großen Preis der Hornbach-AG“ in den vergangenen Jahren ausrichtete. Der Gemeinderat von Bornheim habe entschieden, dass anlässlich der Kerwe keinerlei Aktivitäten stattfinden. Gensheimer: „Also kann auch kein Kerwe-Radrennen stattfinden. Ob wir in die Lage kommen, noch ein Ersatz-Rennen zu veranstalten, ist mehr als fraglich.“