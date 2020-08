Lennart Rilling und fünf andere des Bellheimer Teams Erdinger Alkoholfrei, Lukas End, Lukas Mild und zwei weitere des Teams Heimat (Neuried), Andreas Fließgarten von Möbel Ehrmann, 20 Männer insgesamt: Am Samstag um 14.30 Uhr geht es rund im Offenbacher Stadion. Auf der Bahn treten sie in einer Kombination aus Kriterium und Punkterennen an. Rennlänge: 100 Runden.

Das Rennen der Elite-Amateure beschließt den Renntag. Der RV Offenbach hat sich zur Ausrichtung entschlossen, nachdem sein Jugendrenntag Mitte Juli unter Corona-Regeln funktioniert hatte. Die Altersklassen U11, U13, U15 und Anfänger (Starts um 12 Uhr, 12.35 und 13 Uhr) sind am Samstag auch dabei. Die U15 eröffnet um 11.30 Uhr.

Drei Männer des Veranstalters, Luca Krull, Jan Römer und Heiko Handke, treten im Rennen der Amateure um 13.25 Uhr (80 Runden) an. Maximal 350 Leute dürfen sich gleichzeitig im Stadion aufhalten. Es gibt vier Fahrerlager, wie Andreas Gensheimer aus Offenbach informierte.

Seit 2019 nur zwei Klassen

Elite-Amateure und Amateure? Seit 2019 gibt diese zwei Lizenzklassen. Sie lösen die ehemaligen Klassen A/B und C ab, die Zugehörigkeit wird über die rad-net-Rangliste bestimmt. Die ersten 500 der rad-net-Rangliste, die ersten 30 der Mastersrangliste, die 50 besten Junioren und alle Fahrer der Radbundesliga starten in der Elite-Amateurklasse. Weil es heuer kaum Rennen gibt, werden die Platzierungen der Vorsaison genommen.

Rilling: „Keine Riesenbedeutung“

Zwei Rennen konnte Lennart Rilling im Frühjahr bestreiten, ein Rennen im Trainingslager auf Mallorca und den Herforder Frühjahrspreis Anfang März. Seine Motivation hält sich Grenzen, er fährt am Samstag, weil sein Verein das Rennen veranstaltet. Unter Corona habe auch das Training gelitten. „Ob so viel kommt, da bin ich mir nicht sicher“, sagt der 19-Jährige, der bei Baumpflege Osterheld ein Freiwilliges ökologisches Jahr leistet und es für überlegenswert hält, in dieser Branche beruflich tätig zu werden. Als Jugendlicher ist er auf Betonbahnen gefahren. Zur Mannschaftsstärke der Bellheimer und dem Rennen auf der Leichtathletikbahn sagt er: „Unsere Gesamtstärke wird gut sein. Wir müssen schauen, wie es im Rennen läuft. Es hat keine Riesenbedeutung. Da muss man vorsichtig sein. Ich denke, wir sind alle vernünftige Fahrer.“

Fließgarten fährt

Der Roschbacher Günther Danner, Teammanager von Möbel Ehrmann, hat seinen Fahrern freigestellt, ob sie teilnehmen wollen oder nicht. 75 Prozent der eigentlichen Saison seien vorbei, es sei nicht ungefährlich, auf der Stadionbahn mit hohem Tempo in die Kurven zu fahren. Einer des Teams will es angehen: Andreas Fließgarten, der Älteste. Danner über dessen Perspektiven: „Er ist 40 geworden, es sollte seine letzte aktive Saison sein. Weil die Saison quasi ausfiel, bleibt er selbstverständlich bei uns. Er wird noch etliche Male mit einer Vier vornedran um die Kurven flitzen können.“

In den Jugend- und Schülerrennen ist der RV Offenbach präsent. Im Mehrkampf der U13 treten Paul Hartmann und Anton Koch gegen Hannah-Franziska Brand vom RSV Rheinzabern, die Siegerin am Sonntag in Kandel, an. In allen Wartebereichen, am Eingang, am Essens- und Getränkestand und in den Toiletten, besteht Maskenpflicht.