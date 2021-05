„Die Tour de France 2020 soll wenigstens einer gefahren sein.“ Das dachte sich Christoph Hench, ehemaliger Rennfahrer im Landauer Radsport-Bundesligateam. Der in der Corona-Zeit beschäftigungsarme Lehrer fuhr 3470 Kilometer in 20 Tagen, garniert mit besonderen Geschichten.

Christoph Hench, vor ein paar Jahren Mitglied im Landauer Radsport-Bundesligateam, hatte eine Idee. In den vier Jahren im Landauer Team war er vor allem mit Robert Müller immer mal wieder für außergewöhnliche Aktionen zu haben, die ihm auch wegen seines markanten Äußeren mit dem meist sehr langen Bart den Beinamen „Der Wickinger“ eingebracht haben. Eine Fahrt von seinem Studienort Würzburg nach Berlin und eine von Paris nach Würzburg zeugten da schon von seiner Radsport-Verrücktheit.

Sonntagsidee mit Hindernissen

Auf die Idee zu seiner Tour de France kam er an einem Sonntag. „Ich hatte nur 20 Tage Zeit, bevor der eigentlich geplante Termin zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs kam“, erklärt der Lehrer, den es aus beruflichen Gründen nach Leipzig an ein Gymnasium zog, an dem er seine Fächer Französisch, Gemeinschaftskunde und Geschichte lehren kann. Wegen dieser zeitlichen Begrenzung musste er die beiden Tour-Ruhetage streichen und das Zeitfahren der vorletzten, 36 Kilometer langen Etappe, mit der 122 Kilometer langen Schlussetappe an einem Tag absolvieren. Freilich konnte der Wahl-Sachse seine Tour de France wegen der geltenden Reisebeschränkungen nicht in der Grand Nation absolvieren. Also startete er jeden Tag in Leipzig auf seinem Rad, mit dem er 2016 für Landau in der Bundesliga unterwegs war.

„Leicht war das nicht immer, aber ich habe mir ja selbst den Druck aufgebaut, indem ich mein Vorhaben gleich in den sozialen Medien veröffentlicht habe. So musste ich es durchziehen, auch wenn ich oft die Abfahrt immer wieder so lange nach hinten geschoben habe, wie es irgend ging.“ Während der 20 Tage sei es ihm auch ganz unterschiedlich ergangen: „Mal habe ich mich bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Kilometern je Stunde gequält, an anderen Tagen lief es mit 30 völlig rund.“ Was immer gepasst hatte, war das Wetter: „Hier hat es seit dem 29. März keine Tropfen mehr geregnet.“

In Gedanken mit den großen Stars

Seine Geschichten über den Verlauf der Etappen, teils fiktiv, teils real, immer gewürzt mit viel Ironie und Witz, begeisterten jeden Abend seine Freunde und Mitstreiter aus der Radszene auf den Internetportalen Facebook und Strava. „Mir kamen die Ideen dafür immer spontan während der Fahrt“, erzählt der 33-Jährige, der vor allem die Fahrer, die um die Jahrtausendwende herum aktiv waren, noch mal ins Blickfeld holte.

Im gedachten Starterfeld des Frankreich-Liebhabers waren so neben ihm Lance Armstrong, Jan Ullrich, David Moncoutié und Laurent Jalabert. Das grüne Trikot lag sehr schnell auf den Schultern von Peter Sagan, „weil er nun mal das grüne Trikot bekommt“, wie Hench über den Rekordgewinner dieser Sonderwertung schrieb. Die Altersgrenze für die Nachwuchswertung wurde aufgrund des hohen Altersdurchschnitts im Feld von Hench so nach oben gesetzt, dass Jan Ullrich noch mal im weißen Trikot – wie bei seiner ersten Tour de France – ins Ziel rollen konnte. Dabei gewann „Ulle“ die 16. Etappe, die schon morgens laut Hench spektakulär begann. Armstrong wollte den anderen die Energiezufuhr abschneiden, hatte deren Frühstück gleich mit verspeist. Ein Eigentor. Er war dadurch auf der Bergetappe zu schwer. Ullrich, der sich zuvor 15 Etappen lang eingerollt hatte, nutzte dies und fuhr solo zum Tageserfolg.

Grob mit Routenplaner ausgerechnet

Das Bergtrikot, zunächst trug es „ein unbekannter Franzose, nennen wir ihn Jean-Christophe“, war da schon lange auf den Schultern des Erdbeer-Eis-Fans Moncoutié. „Es ist mir nicht bekannt, dass er Erdbeereis mag, aber er sah den Radsport immer sehr entspannt. Wenn es zu seiner Zeit einen im Feld gegeben hat, der nicht gedopt hat, dann war er es. Deshalb war er immer einer meine Lieblingsfahrer“, erklärt Hench, weshalb der Franzose stets eisschleckend in seinen Berichten das Ziel erreichte.

Seine Runden hat er meist vorab mit einem Routenplaner grob geplant, um dann am Ende mit kleinen Schleifen in Leipzig genau auf die geplante Kilometerzahl der entsprechenden Etappe zu kommen. Meist waren das dann mehr als 150, die längste Fahrt war 218 Kilometer lang.

Jalabert gewinnt

„Dabei habe ich schon versucht, auch das Profil zu berücksichtigen. Aber in Leipzig selbst gibt es keine Berge. Etwa 55 Kilometer entfernt liegt der Rochlitzer Berg mit etwa 180 Höhenmetern und Steigungswerten von bis zu 13 Prozent. Den bin ich auf einer Alpenetappe hoch. Ansonsten auch wellig im Muldental oder auch einmal 42-mal über einen kleinen Anstieg am Markkleeberger See. Aber mehr als 2200 Höhenmeter schafft man wegen der Topographie um Leipzig herum nicht.“

Auf einer hügeligen Etappe im Muldetal riss Hench nach 40 Kilometern der Schaltzug hinten – auch das fand den Weg in seinen Bericht. Der 33-Jährige quälte sich mit dem viel zu schweren Gang auf den Anstiegen.

Und wer hat das Gelbe Trikot gewonnen? „Einer meiner weiteren Lieblingsfahrer, über den eine französische Punkband sogar ein Lied gemacht hat: Laurent Jalabert“, erzählte Hench. Da wollte er die 4000 Kilometer noch vollmachen.