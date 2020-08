Wie jetzt? Radrennen mit Schnuckel im Mund? Ach so, Lea, zwei Jahre alt, ist die kleine Schwester und hält gemeinsam mit ihrer Mutter Nadine das Mountainbike ihres Bruder Bennet, noch drei, fest. Der Bub sitzt davor und lockert seine Muskeln vor der Runde Zeitfahren, auf die er sich wagt. Renntage für Anfänger sind anscheinend Familienausflugstage. Bennet weiß im Kandeler Bienwaldstadion weitere Unterstützer an seiner Seite.

Ob Bennets Bike von alleine stehen bliebe? Die Reifen sind jedenfalls sehr dick. Kinder müssen keine Rennräder haben, um teilzunehmen. Der RV Kandel und der RSC Wörth haben den Wettkampf organisiert, der zweite Renntag für Anfänger und Schüler in der Südpfalz seit Corona.

Bennet fährt bereits sein drittes Rad: Nach dem Spielfahrrad mit Zwölf-Zoll-Reifen und dem Kinderrad mit 16 Zoll hat er ein 20-Zoll-Rad – und fährt jetzt los. Eine halbe Runde einrollen bis zum Wettkampfbüro im Zelt gegenüber, dann 400 Meter lang Gas geben. Nadine Ehrle schickt ihren Mann Stefan und Bennets Onkel Max los, sie sollen den Buben an einer anderen Stelle anfeuern. Opa Walter und Opa Wolfgang sind auch da. Walter ist eher beim Tennis zu Hause. Wolfgang fährt seit 30 Jahren Rennrad. Als sein Bub Stefan auf die Welt kam, zog er mit seinem Bruder los, um sich ein Rennrad zu kaufen. „Auf, los, los, super, auf“, ruft Nadine, um festzustellen: Bennet „ist kein Einzelfahrer, er braucht einen, an den er sich dranhängt“.

Rennrad zu Weihnachten

Till, sechs Jahre, er gehört zu Sören und Caroline Holle aus Steinweiler, und sein Kumpel Laurin machen sich bereit. Auch seine Geschwister Emma, Hannes und der neun Monate alte Mathis sind da. Emma, sie ist acht, „möchte immer mitfahren, ernsthaft eher nicht“, weiß die Mutter. Till habe im vergangenen Jahr mit einem Mountainbike am Anfängerrennen in Minfeld teilgenommen, habe zu Weihnachten unbedingt ein Rennrad haben und dann durchstarten wollen. Corona kam dazwischen. Sören Holle (35) hat Radsporterfahrung. In seinen Jugendjahren fuhr er im Trikot des RSC Zweibrücken auch Rennen in der Südpfalz. Er hörte auf, als er zu studieren anfing. An der Uni in Landau lernte er seine Frau kennen. Beide studierten Sport, er unterrichtet in Worms.

Thorsten und Simone Rapp aus Freckenfeld kommen aus dem Triathlon und haben drei radelnde Kinder, Jannis (14), Jakob (zehn) und Anna (sieben). Der Große, beim RSC Wörth im ersten Jahr U17, hat seit 2014 25 Rennen gewonnen, seine Geschwister wollen es ihm nachmachen. Anna hat ihre Runde absolviert. „Sie ist sehr gut gefahren, im Unterlenker, wie man es macht. Das Wichtigste: Sie hat Spaß“, sagt ihre Mutter.

Siegerehrung im Corona-Stil

Darauf spekuliert Thomas Ackermann, heute der „Cheforganisator“. Ob er mit seinem Sohn Pascal, dem Profi von Bora-Hansgrohe, in Kontakt ist? „Ich nehme an, er sitzt auf dem Rad“ bei der Straßenrad-DM. „Das ist Job, das hier ist gerade wichtiger“, sagt er. Sinn und Zweck von Anfängerrennen: Nachwuchs zu gewinnen. Pascal, am Nachmittag deutscher Vizemeister aus dem Sachsenring, hatte auch mal klein angefangen.

Nach dem Zeitfahren für Anfänger ist das Kriterium der Schüler U13 angesetzt. 16 Jungen und Mädchen haben 20 Runden vor sich. Sie werden noch ein Temporennen bestreiten, dritte Mehrkampf-Disziplin. Vorher sind die Anfänger wieder dran. 35, mehr als erwartet, sind beim richtigen Rennen noch dabei. Sie werden eingeteilt in drei Gruppen: die Jüngsten mit Rennrad (fünf Runden), die Jüngsten mit Mountainbike oder Fahrrad (drei Runden), die Älteren.

Thomas Ackermann organisiert schon mal die Siegerehrung, Bürgermeister Michael Niedermeier ist wieder da. Im „Corona-Stil“ wird er den erfolgreichsten Anfängern Urkunden und Taschen, die Sponsoren mit Geschenken gefüllt haben, aushändigen: Die Kleinen werden aufgerufen und flanieren mit ihm fäustelnd vorbei.

Stadion wird modernisiert

Bedenken um die Veranstaltung wegen Corona habe er keine gehabt, sagt Niedermeier; eher wegen der Stadionbahn. Die ist längst nicht mehr die Beste, und bei Hitze können sich Gefahrenstellen auftun. Stadiongebäude, Rasen und Bahn sollen im nächsten Jahr für gut drei Millionen Euro modernisiert werden.

Zur Siegerehrung der U13 werden die Besten aufgerufen: Hannah-Franziska Brand vom RSV Rheinzabern, Vierte im Zeitfahren, Zweite des Kriteriums, Erste des Temporennens, gewinnt den Mehrkampf vor Paul Slosharek und Noah Kunz vom RSC Linden.