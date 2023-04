Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Straße, Cross, Mountainbike – in allen drei Disziplinen stellt das Radsportteam Bike Aid künftig Bundesligamannschaften. Drei Teams haben sich zusammengetan. Der Herxheimer Patrick Lechner fungiert als Mentor für die jungen Fahrer. Was macht das Team so einzigartig?

Ein Profiteam, fünf Bundesliga-Mannschaften – und mittendrin Patrick Lechner. „Wir sind das erste Kontinentalteam, das eine Förderung von der U17 bis zur Elite hat“,