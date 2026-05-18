Nach einem Sturz auf der Rennstrecke prallen zwei weitere Fahrer mit Polizeimotorrädern zusammen. Drei Menschen verletzen sich leicht.

Ortenberg (dpa/lsw) - Der Sturz eines Radfahrers bei einem Radrennen in Ortenberg (Ortenaukreis) hat eine Unfallkette ausgelöst, bei der zwei weitere Radfahrer mit Polizeimotorrädern zusammengestoßen sind. Alle drei beteiligten Radfahrer verletzten sich dabei leicht, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Sportveranstaltung stürzte demnach ein 35 Jahre alter Rennteilnehmer mit seinem Rad in einer Kurve der abgesperrten Rennstrecke. Der Rettungsdienst und ein Polizeibeamter mit seinem Polizeimotorrad eilten den Angaben zufolge zu Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. Ein 24 Jahre alter Teilnehmer des Rennens habe die Absicherung zu spät erkannt, er fuhr den Angaben zufolge auf das Polizeimotorrad auf, das daraufhin umkippte.

Diesen zweiten Unfall sicherte laut den Angaben der Polizei ein weiterer Beamter mit seinem Motorrad ab. Dabei kam es demnach zu einem dritten Unfall, bei dem ein weiterer 24 Jahre alter Rennteilnehmer mit dem Motorrad des zweiten Polizisten zusammenstieß. Die drei Leichtverletzten seien vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden. Der Schaden an den Rennrädern und den Motorrädern belaufe sich auf mehrere Tausend Euro.