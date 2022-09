Schwetzingen (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist in Schwetzingen von der Polizei angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall habe sich am Mittwochmittag auf der Ketscher Landstraße in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ereignet, teilte das Polizeipräsidium in Mannheim mit. Der Fahrer des Dienstwagens habe einen schweren Schock erlitten. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.