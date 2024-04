Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Mutmaßlich abgelenkt von einem Ball ist eine Fahrradfahrerin in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gestürzt und hat sich dabei am Kopf schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Kind seinen Ball unabsichtlich auf die Straße rollen lassen. Dadurch abgelenkt sei die 57-Jährige am Samstag gestürzt und mit dem Kopf auf den Gehweg gefallen. Der getragene Helm habe Schlimmeres verhindert. Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Pressemitteilung