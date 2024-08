In einem Kreisverkehr in Wangen im Allgäu kommt es zu einem schweren Unfall. Ein Lastwagenfahrer übersieht mutmaßlich einen Pedelecfahrer. Die Kollision endet tödlich.

Wangen im Allgäu (dpa) - Ein 65-jähriger Radfahrer ist in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) von einem Laster erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei der Lkw-Fahrer in einen Kreisverkehr eingebogen, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei habe er den Pedelecfahrer mutmaßlich übersehen. Der 65-Jährige starb nach der Kollision noch an der Unfallstelle.

Der 44 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt laut Polizei einen Schock und wurde vor Ort betreut. Körperlich blieb er unverletzt. Wo sich der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt genau befunden hatte und wie es zu der Kollision am Donnerstag kam, müsse nun ein Gutachter klären, hieß es. Der Kreisverkehr wurde für mehrere Stunden halbseitig gesperrt.