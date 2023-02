Seewald (dpa/lsw) - Nach einer Kollision mit einem Auto in der Gemeinde Seewald (Landkreis Freudenstadt) ist ein 37-jähriger Radfahrer gestorben. Ein 52 Jahre alter Autofahrer habe den vor ihm fahrenden Radfahrer am Samstagnachmittag auf der B294 übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Radfahrer sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, wo er schließlich an seinen Verletzungen starb.

Pressemitteilung