Ein 84-jähriger Radfahrer ist in Kehl im Ortenaukreis von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Autofahrer nach dem Unfall am frühen Sonntagmorgen zunächst an, setzte dann aber die Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 84-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Kehl (dpa/lsw) - PM