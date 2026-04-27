Baden-Württemberg Radfahrer stirbt zwei Tage nach Zusammenstoß mit Auto

Krankenwagen
Der Radfahrer wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er zwei Tage später starb. (Symbolbild)

Ein 89-Jähriger überquert mit seinem Rad eine Landstraße im Kreis Tuttlingen und übersieht laut Polizei ein Auto. Der Mann wird so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus stirbt.

Seitingen-Oberflacht (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist mit einem Auto kollidiert und an den Folgen des Unfalls gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 89-Jährige am Freitag mit seinem Fahrrad eine Landstraße bei Seitingen-Oberflacht (Kreis Tuttlingen) überqueren und übersah dabei das Auto eines 57-Jährigen. Der Senior sei von dem Wagen erfasst und schwer verletzt worden. Er starb nach Angaben der Polizei zwei Tage später im Krankenhaus. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

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